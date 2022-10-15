Aydın haber! Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın haber! Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.10.2022 12:38
Aydın haber! Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Son dakika haber... Pişkin hırsızlar kamerada Son dakika haber... Pişkin hırsızlar kamerada Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haber! Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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