Aydın haber... Aydın'da amatör spor müsabakasında sırasında sporcunun kalbi durdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde oynanan amatör spor müsabakası sırasında kalbi duran Demirci Gençlik Spor Futbol Kulübü sporcusu Hüseyin Kaya hastaneye kaldırıldı. Kaya hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'ta mücadele eden Demirci Gençlik Spor-Hayri Usta Sportif maçının ilk yarısında taç atışı sırasında Demirci Gençlik Spor ekibinden 29 yaşındaki futbolcu Hüseyin Kaya bir anda bilincini kaybederek yere yığıldı. Futbolcuya ilk müdahaleyi saha kenarında bulunan sağlık görevlisi Bülent Dönmez yaptı. Özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu tespit edildi. Doktorların müdahalesi ile tekrar hayata döndürülen Kaya, Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası amatör spor camiası duruma tepki göstererek oynana amatör spor müsabakalarında da stadyumda bir ambulans görevlendirilerek hazır bekletilmesini istedi.

"Tarafımıza iletilmiş bir ambulans talebi bulunmamaktadır"

Konu ile ilgili Aydın Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "15.10.2022 tarih saat 15: 27: 05'de 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrasında 15: 27: 40'da ambulans görevlendirilmiş, ekibimiz 15: 35: 40'de olay yerine ulaşmıştır. Tarafımıza iletilmiş ambulans talebi bulunmamaktadır. Ayrıca Amatör maçlarda ambulans bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sağlıkçı bulundurmak ve ambulans temini konusu talep edilmesi halinde kulüpler ve federasyon sorumluluğundadır. İlimiz de yaklaşık olarak günde 20 kadar farklı sahalarda yapılan tüm maçlar için ambulans görevlendirmesi mümkün ve reel olmamakla birlikte Adnan Menderes Stadı çevresinde 3 ekibimiz konuşludur ve 112 aranması halinde bu olayda da görüldüğü gibi en kısa sürede intikal etmektedirler. İl Ambulans Servisi ekipleri tüm halkımıza bakanlığımızın koyduğu standartlarda hizmet verebilecek adet ve konumlardadır. Demirci Gençlik Spor kulübüne ve genç futbolcu Hüseyin Kaya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN