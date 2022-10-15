Aydın haber | Aydın'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın haber | Aydın'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

15.10.2022 20:12
Aydın haber | Aydın'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dağyeni Mahallesindeki bir düğünde iki grup arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.Y. (26) ve F.S, (22) M.K. (27) ile A.A'yı (29) cam şişeyle yaraladı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K. ile A.A, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. İki kişinin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı, gözaltına alınan F.Y. ile F.S'nin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haber | Aydın'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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