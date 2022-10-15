Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K. ile A.A, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. İki kişinin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı, gözaltına alınan F.Y. ile F.S'nin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Dağyeni Mahallesindeki bir düğünde iki grup arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın haber | Aydın'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.