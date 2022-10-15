Aydın haber | Aydın'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dağyeni Mahallesindeki bir düğünde iki grup arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında F.Y. (26) ve F.S, (22) M.K. (27) ile A.A'yı (29) cam şişeyle yaraladı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K. ile A.A, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı. İki kişinin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı, gözaltına alınan F.Y. ile F.S'nin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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