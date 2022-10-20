Aydın haber | Aydın'da bulunan kadın cesediyle ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Aydın haber | Aydın'da bulunan kadın cesediyle ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı

20.10.2022 14:34
Aydın haber | Aydın'da bulunan kadın cesediyle ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı

Aydın gündem haberi | Aydın'ın İncirliova ilçesinde 23 yaşındaki Merve Güneş'in yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 23 yaşındaki Merve Güneş'in yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Denizli'de gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Z.A'nın jandarmadaki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Z.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın- İzmir kara yolunun Erbeyli Mahallesi'nden geçen bölümünde, 18 Ekim'de kadın cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Merve Güneş'e ait olduğu tespit edilmiş, güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi incelemesi sonucu kadının ölümüyle ilgili olabileceği değerlendirilen hafif ticari araç, otomobil ve bir kamyonetin plakaları belirlenmişti. Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri de dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eşinin cezaevinde, iki çocuğunun sevgi evinde bulunduğu öğrenilen Güneş'in cenazesi, dün Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aydın haber | Aydın'da bulunan kadın cesediyle ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haber | Aydın'da bulunan kadın cesediyle ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika
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