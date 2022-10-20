Aydın- İzmir kara yolunun Erbeyli Mahallesi'nden geçen bölümünde, 18 Ekim'de kadın cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Merve Güneş'e ait olduğu tespit edilmiş, güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi incelemesi sonucu kadının ölümüyle ilgili olabileceği değerlendirilen hafif ticari araç, otomobil ve bir kamyonetin plakaları belirlenmişti. Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri de dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Merve Güneş, Güneş, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın haber | Aydın'da bulunan kadın cesediyle ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika

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