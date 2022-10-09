Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.T. idaresindeki 35 BCA 283 plakalı kavun yüklü kamyonet, Denizli-Aydın kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan S.T'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın haber! Aydın'da devrilen kamyonetteki kişi yaralandı - Son Dakika