Aydın haber: Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.,
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları uygulama kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hesap cezası bulunan P. D. ve C. G. cezaevine gönderildi. M. İ. ile T. B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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