Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

09.10.2022 18:18
Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aydın haber... Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Durmuş Can N. idaresindeki 35 ARL 978 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolu Madenciler Kavşağı'nda Davut D'nin kullandığı 09 JP 696 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 6 kişi ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haber: Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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