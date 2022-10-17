Aydın haber! Aydın'da otomobil ve ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ve ticari takside bulunan 7 kişi kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN