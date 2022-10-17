Aydın haber! Aydın'da otomobil ve ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haber! Aydın'da otomobil ve ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı

17.10.2022 14:39
Aydın haber! Aydın'da otomobil ve ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı üzerindeki Bayındırlık Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ve ticari takside bulunan 7 kişi kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın yerel haberi | Aydın'da eğitim camiasının acı günü Aydın yerel haberi | Aydın'da eğitim camiasının acı günü Aydın haberleri: Aydın'da kırmızı ışıkta geçenlere af yok Aydın haberleri: Aydın'da kırmızı ışıkta geçenlere af yok
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haber! Aydın'da otomobil ve ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:33:34. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın haber! Aydın'da otomobil ve ticari taksi çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement