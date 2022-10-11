Çevredekiler tarafından da bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Tır, itfaiye ekibinin de müdahalesine rağmen tamamen yandı.

Kaynak: AA

Hıdırbeyli, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın haber: Aydın'da seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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