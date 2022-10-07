Aydın haber... Erkan Aydın'dan İktidara Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği Çağrısı: "Bunu Geri Ödeme Listesine Alacaksınız Alın, Almayacaksanız da Zaten 8 Ay... - Son Dakika
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Aydın haber... Erkan Aydın'dan İktidara Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği Çağrısı: "Bunu Geri Ödeme Listesine Alacaksınız Alın, Almayacaksanız da Zaten 8 Ay...

07.10.2022 12:08

Aydın gündem haberi | CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Haziran’da Tip 1 diyabet hastası çocuklar için verdiği sensör desteği sözünün hala gerçekleşmediğine dikkat çekerek “Giderleri ilk dile getirdiğimizde 700 lira iken bugün 2 bin 300 liralara çıktı. Diğer aparatlarla birlikte 3 bin küsur liraları buluyor. Bunu geri ödeme listesine alacaksınız alın, almayacaksanız da zaten 8 ay sonra biz bunun sözünü verdik, biz geri ödeme listesine alacağız” dedi. Tip 1 diyabet hastası çocuğu olan aileler de çocuklarının zor durumda olduğunu vurgulayarak, gerekli desteğin verilmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da Tip 1 diyabet hastası çocuklar için verdiği sensör desteği sözünün hala gerçekleşmediğine dikkat çekerek "Giderleri ilk dile getirdiğimizde 700 lira iken bugün 2 bin 300 liralara çıktı. Diğer aparatlarla birlikte 3 bin küsur liraları buluyor. Bunu geri ödeme listesine alacaksınız alın, almayacaksanız da zaten 8 ay sonra biz bunun sözünü verdik, biz geri ödeme listesine alacağız" dedi. Tip 1 diyabet hastası çocuğu olan aileler de çocuklarının zor durumda olduğunu vurgulayarak, gerekli desteğin verilmesini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği'ni ziyaret ederek Tip 1 diyabetli çocukların ailelerinin sorunlarını dinledi. Kendisinin de Tip 1 diyabet hastası çocuğu olduğunu belirten Bursa Tıp 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, 27 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği Tip 1 diyabetli 0-14 yaş çocuklara verilecek sensör desteği için hala beklemede olduklarını belirterek, "Sizlerden ricam Tip 1 diyabetli çocuklarımız gerçekten çok zor durumdalar. Bir an önce çocuklarımızın sensörlerinin ödenmesini istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIN BU SENSÖRE İHTİYACI VAR"

Oğlunun 7 yıldır Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirten bir anne de, "Bu haberi duyduğumuzda nefes aldığımızı hissettik. Şu an kaliteli bir yaşam için çocuklarımızın bu sensöre ihtiyacı var" diye konuştu.

Tip 1 Diyabet hastalığının maddi yükümlülüklerinin çok ağır olduğunu ve çoğu ailenin bunu karşılayamadığına dikkat çeken bir yurttaş da "Mutlu haberin tamamlanıp özellikle 0-14 yaş çocukların bu sensörden yararlanmasına bir an önce isteriz" ifadelerini kullandı.

Tip 1 Diyabetliler Derneği'ni 2 yıldır ziyaret ettiğini belirten Aydın da şunları dile getirdi:

"BUNU GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALACAKSINIZ ALIN, ALMAYACAKSANIZ DA ZATEN 8 AY BİZ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALACAĞIZ"

"Daha önce Çalışma Bakanı'na gittiğimizde, sensörlerin geri ödeme listesine alınacağının sözünü vermişti. Sağ olsun daha sonra da bir çalışma yaptı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2 defa meclis kürsüsünden dile getirdi. En son 27 Haziran'da da hükümet açıklamıştı. Bizler, aileler, çocuklar sevinmiştik. Ancak, aradan 3 aydan fazla vakit geçmesine rağmen ödeme olmadı. Eylül ayı içerisinde Çalışma Bakanı ile görüştüğümüzde Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan yılbaşına kadar ödenecek, daha sonra da geri ödeme listesine alınacak dedi maalesef o da olmadı. Giderleri ilk dile getirdiğimizde 700 lira iken bugün 2 bin 300 liralara çıktı. Diğer aparatlarla birlikte 3 bin küsur liraları buluyor. Yani aileler için çok büyük bir yük haline geldi. Bir kez daha sesleniyoruz; bunu geri ödeme listesine alacaksınız alın, almayacaksanız da zaten 8 ay sonra biz bunun sözünü verdik, biz geri ödeme listesine alacağız."

Tip1 Diyabetliler Derneği ziyaretinin ardından konuyu TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getiren Erkan Aydın, "Bu konuyu artık çözün. Çocuklar sürekli bu ölçümü yapamadığı için büyük sıkıntı çekiyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın haber... Erkan Aydın'dan İktidara Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği Çağrısı: 'Bunu Geri Ödeme Listesine Alacaksınız Alın, Almayacaksanız da Zaten 8 Ay... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haber... Erkan Aydın'dan İktidara Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği Çağrısı: "Bunu Geri Ödeme Listesine Alacaksınız Alın, Almayacaksanız da Zaten 8 Ay... - Son Dakika
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