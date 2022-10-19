Çankaya, yaptığı konuşmada Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan muhtarlık kurumunun devletle vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, devletin halka açılan ilk kapısı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Muhtarlar Günü, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın gündem haberi: Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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