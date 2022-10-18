Son dakika haber... Karacasu'da ev yangını - Son Dakika
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Son dakika haber... Karacasu'da ev yangını

18.10.2022 14:40
Son dakika haber... Karacasu'da ev yangını

Son dakika haber: Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yukarıgörle Mahallesi'nde Hüseyin İ.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Son Dakika | Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Son Dakika | Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler Ellerine aldıkları dallar ile yangını söndürdüler
Kaynak: İHA

Karacasu, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Karacasu'da ev yangını - Son Dakika

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