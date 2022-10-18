Edinilen bilgiye göre, Yukarıgörle Mahallesi'nde Hüseyin İ.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ahşap evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Karacasu, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Karacasu'da ev yangını - Son Dakika

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