Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor - Son Dakika
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Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor

18.10.2022 14:56
Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor

Aydın gelişmesine göre Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde art arda iki 4.2 ve 4.1 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde art arda iki 4.2 ve 4.1 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Sabah 07.03 itibariyle hafif şiddette depremlerin yaşanmaya başladığı Kuşadası'nda saat 12.59'da meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.27'de meydana gelen 4.1 ve 13.29'da meydana gelen 4.0 büyüklüklerindeki depremler paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremlerin derinliklerinin 6.33 ve 7 kilometre olarak kaydedildiği bildirildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü Kuşadası'nda kent sakinleri sokaklara ve açık alanlara çıktılar. Kuşadası Belediyesi ise deprem sonrası Kuşadalılara gönderdiği SMS ile meydana gelen depremler nedeniyle evleri zarar gören vatandaşların 444 71 14 numaralı hattan Kuşadası Belediye'sine ulaşmaları çağrısında bulundu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Ege Denizi, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor - Son Dakika

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