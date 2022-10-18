Aydın haber: Söke'de 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın haber: Söke'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 09:32
Aydın haber: Söke'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın habere göre Aydın'ın Söke ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalanırken, jandarmanın dikkati sayesinde insan kaçakçısı olduğu tespit edilen 1 kişi de kaçamadan yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalanırken, jandarmanın dikkati sayesinde insan kaçakçısı olduğu tespit edilen 1 kişi de kaçamadan yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele şube müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'nde yol kenarında yaya olarak düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçerek toplam 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenleri getiren şahısların yakalanması amacıyla bölgede bulunan kameralar incelenirken, yapılan çevre araştırmasında şüpheli bir aracın bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu araç Sazlı Mahallesi'nde durduruldu. Araç sürüsü ve organizatör olduğu tespit edilen B.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatılırken yakalanan 3 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haber: Söke'de 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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