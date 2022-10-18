??????? Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesi uygulama noktasında sorgusunu yaptığı M.F.D'nin hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde şüphe üzerine sorgulaması yapılan M.Ö'nün de 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın haberi... Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika