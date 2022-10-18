Aydın haberi... Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi... Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı

18.10.2022 10:26
Aydın haberi... Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı

Aydın gündem haberine göre ??????? Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi cezaevine gönderildi.

??????? Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesi uygulama noktasında sorgusunu yaptığı M.F.D'nin hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde şüphe üzerine sorgulaması yapılan M.Ö'nün de 7 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Edirne haberleri | Edirne'de biyolog kadın 'Genç Çiftçi' desteğiyle arıcılık yapıyor Edirne haberleri | Edirne'de biyolog kadın 'Genç Çiftçi' desteğiyle arıcılık yapıyor Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor Yol kenarında kadın cesedi bulundu; kimliği belirlenmeye çalışılıyor Aydın haberleri: Germencik'te Naipli Çayı'ndaki kötü kokuya çözüm talebi Aydın haberleri: Germencik'te Naipli Çayı'ndaki kötü kokuya çözüm talebi
Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haberi... Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu
11:35 Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı: Doğum günleri bende bir travma
11:12 Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli'den dikkat çeken itiraf
11:04 Altının gramı 990 lira seviyesinden satılıyor
11:02 Sütyenli pozunu paylaşan Petek Dinçöz'e beğeni yağdı
10:54 Dolar 18,59 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 ABD'den Yunanistan'a beklemediği yanıt: Ege'deki ortaklarımız arasında herhangi bir taraf tutmuyoruz
10:50 Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı
10:30 Selahattin Demirtaş'ın alternatifi bulundu! İşte HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşündüğü siyasetçi...
11:03 Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 11:46:08. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın haberi... Aydın'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement