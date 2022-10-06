Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlyasağa mevkisinde kıyıya yaklaşan bir grup düzensiz göçmenin yardım beklediği yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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