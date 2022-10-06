27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

27 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.10.2022 14:00

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlyasağa mevkisinde kıyıya yaklaşan bir grup düzensiz göçmenin yardım beklediği yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler, kıyıya yanaşan lastik bottaki Yemen, Filistin, Eritre ve Etiyopya uyruklu 27 kişiyi karaya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Aydın haber | Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı Aydın haber | Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Göçmen, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 20:55:46. #1.12#
SON DAKİKA: 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement