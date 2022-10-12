Aydın haberi | Aydın'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın haberi | Aydın'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.10.2022 11:02
Aydın haberi | Aydın'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Yunanistan tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen 41 düzensiz göçmen Kuşadası ilçesi Zeytinlik mevkii açıklarında Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile müşterek çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarılan 41 düzensiz göçmenin, işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Göçmen, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi | Aydın'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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