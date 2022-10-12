Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Yunanistan tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen 41 düzensiz göçmen Kuşadası ilçesi Zeytinlik mevkii açıklarında Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile müşterek çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarılan 41 düzensiz göçmenin, işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Göçmen, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın haberi | Aydın'da 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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