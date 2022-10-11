Aydın haberi... Aydın'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın haberi... Aydın'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.10.2022 09:37
Aydın haberi... Aydın'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemileri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi... Aydın'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberi... Aydın'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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