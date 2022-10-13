Didim ile Kuşadası ilçesi açıklarında da farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aydın haberi | Aydın'da geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı - Son Dakika

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