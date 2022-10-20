Hakim ve savcı adaylarına kişisel gelişim semineri verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakim ve savcı adaylarına yönelik kişisel gelişim semineri verildi.

Hakim ve savcı adaylarının staj verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması projesi kapsamında Aydın Barosu toplantı salonunda eğitim programı düzenlendi.

Programda, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu "Duygu yönetimi ve öfke kontrolü" konulu sunum yaptı.

Programa ilişkin gazetecilere açıklama yapan staj koordinatörü hakim Ali Rıza Akkeyik, ADÜ ile protokol imzaladıklarını, bu kapsamda suç, suçlu psikolojisi, kaygı ve duygu yönetimi adı altında eğitim ve seminerleri verildiğini anlattı.

Akkeyik, hakim ve savcı adaylarının bu tür kişisel seminerlerle psikolojik olarak mesleğe hazır hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Adaylardan Beyza Kaplan da eğitimin çok verimli geçtiğini söyledi.

Atakan Yılmaz da Türkiye Cumhuriyeti'ne layık birer hakim ve savcı olmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Programa, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Cumali Öksüz ve Prof. Dr. Mehmet Aydın da katıldı.