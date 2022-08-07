Aydın haber! Söke'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Aydın haber! Söke'de seyir halindeki otomobil yandı

07.08.2022 22:12

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Söke Milas Karayolu'nda Sadun Sevinçli yönetimindeki 16 VE 236 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü otomobili yol kenarında durdururken, çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulansa haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haber! Söke'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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