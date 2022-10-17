Aydın'ın İncirliova ilçesinde "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.B'nin İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bulunduğu eve operasyon düzenledi.
İşlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen M.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın haberi | Aydın'da terör propagandası yaptığı suçlamasıyla 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika