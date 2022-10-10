Aydın haberi | Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi | Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

10.10.2022 20:17
Aydın haberi | Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Aydın haber... Aydın'ın Efeler ilçesinde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar çerçevesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 70 gram metanfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İkamet sahibi S.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi bu maddeyi S.T.'nin ikametine getirdiğini tespit ettiği V.A.'yı yapılan baskınla ikametinde sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın haberi! Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın haberi! Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haber! Aydın'da sikke ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 6 kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Aydın'da sikke ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 6 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi | Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın haberi | Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement