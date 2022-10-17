Aydın haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı - Son Dakika
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Aydın haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı

17.10.2022 11:42
Aydın haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı

Aydın haberlerine göre Aydın'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar, 4 kök Hint keneviri, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi, B.T. ve O.C. gözaltına alındı.

Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 193 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenen A.S.N, A.K. ve F.K. gözaltına alındı.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde de bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen 3 bez parçası ele geçirdi.

Operasyonda V.K. gözaltına alındı, araması bulunan S.K'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ortaklar'da PKK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi Ortaklar'da PKK'yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Operasyon, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haberi! Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı - Son Dakika

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