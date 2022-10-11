Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı

11.10.2022 13:43

Aydın haberi: Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındıAYDIN Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 149 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 4 organizatör de gözaltına alındı.

Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı

AYDIN Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 149 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 4 organizatör de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmenin yer aldığı tekne Didim Altınkum açıklarından Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenlerin içerisinde bebeklerin, çocukların ve kadınlarında olduğu görülürken, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altına alınan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili olarak emniyet güçlerince 4 organizatörün de göz altına alındığı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın 3. sayfa haberi... Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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