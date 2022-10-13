Aydın haberi: Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberi: Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı

13.10.2022 10:44
Aydın haberi: Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı

Aydın 3. sayfa haberine göre Aydın'da 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Ömerli Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın haberleri | Kuşadası'nda LCD televizyon çalan şüpheli tespit edildi Aydın haberleri | Kuşadası'nda LCD televizyon çalan şüpheli tespit edildi Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Germencik, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi: Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın haberi: Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement