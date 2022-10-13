Aydın haberi: Hakkında hapis cezası bulunan firari Germencik'te yakalandı

Aydın 3. sayfa haberine göre Aydın'da 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Ömerli Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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