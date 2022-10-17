Aydın haberi! Karacasu Belediyesi'nin iş güvenliğini hiçe sayan çalışmaları 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Aydın haberi! Karacasu Belediyesi'nin iş güvenliğini hiçe sayan çalışmaları 'pes' dedirtti

17.10.2022 14:31
Aydın haberi! Karacasu Belediyesi'nin iş güvenliğini hiçe sayan çalışmaları 'pes' dedirtti

Aydın haberi... İş güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkemizde kişilerin tedbirsizliğinin yanında kurumların da vurdum duymazlığı görenleri şaşırtıyor.

İş güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkemizde kişilerin tedbirsizliğinin yanında kurumların da vurdum duymazlığı görenleri şaşırtıyor. Karacasu Belediyesi tarafından Kırsal Yolaaltı Mahallesi'nin camisinin çatısı hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan bu şekilde örtüldü. Karacasu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in de beğendiği iş güvenliğini hiçe sayan görüntüler görenleri şaşırttı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre geçen yıl sadece resmi verilere göre 2 bin 170 kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Her geçen gün meydana gelen ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına rağmen Karacasu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da iş güvenliği kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Metrelerce yükseklikteki çatıda çalışanlar hiçbir tedbir almadan işlerine devam etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karacasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi! Karacasu Belediyesi'nin iş güvenliğini hiçe sayan çalışmaları 'pes' dedirtti - Son Dakika

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