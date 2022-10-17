Aydın haberi | Karacasu'daki yangında araç küle döndü - Son Dakika
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Aydın haberi | Karacasu'daki yangında araç küle döndü

17.10.2022 13:20
Aydın haberi | Karacasu'daki yangında araç küle döndü

Aydın haberi: Aydın'ın Karacasu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Olay bugün sabah saatlerinde Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli K. yönetimindeki 09 ABZ 339 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Otomobil sürücüsü Veli K. aracından inerek hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi | Karacasu'daki yangında araç küle döndü - Son Dakika

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