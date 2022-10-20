Aydın haberi | Köşk'te 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın haberi | Köşk'te 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20.10.2022 13:27
Aydın haberi | Köşk'te 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın gündem haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy mevkisindeki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.

Araçta kimlik sorgusu yapan ekipler, C.Ç'nin (39) hakaret, tehdit ve uyuşturucu bulundurmaktan dolayı hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası olduğunu belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aydın haberi | Köşk'te 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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