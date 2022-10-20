Aydın haberi | Köşk'te 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy mevkisindeki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.
Araçta kimlik sorgusu yapan ekipler, C.Ç'nin (39) hakaret, tehdit ve uyuşturucu bulundurmaktan dolayı hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası olduğunu belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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