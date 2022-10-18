KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA - Son Dakika
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KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA

18.10.2022 15:31

Ege Denizi'nde 2 dakika arayla merkez üsleri Kuşadası Körfezi olan 4.1 ve 4 büyüklüğünde meydana gelen 2 depremin ardından Kuşadası ilçesindeki okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ege Denizi'nde 2 dakika arayla merkez üsleri Kuşadası Körfezi olan 4.1 ve 4 büyüklüğünde meydana gelen 2 depremin ardından Kuşadası ilçesindeki okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan deprem, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem sırasında halkın yaşadığı panik anı yer aldı.

'DEPREM FIRTINASI ŞEKLİNDE SÜRMEKTEDİR'

Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedilen depremi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bu sabah erken saatlerden itibaren olan deprem aktivitesi deprem fırtınası şeklinde sürmektedir. Kuşadası Körfezi doğu kıyılarına yakın yerde oluşan bu depremler, Gümüldür Fayı ve Efes Fayı'nın kesişim noktalarına yakın yerde gerçekleşmektedir. Bu depremler, 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği faylarda gelişmektedir. Gerek Gümüldür gerekse Efes Fayı uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmemektedir. Bu fayların gelecekteki deprem üretme potansiyelleriyle ilgili bilgi alabilmek için geçmiş dönemlerde üretmiş oldukları depremleri bulmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda birkaç ay içinde bu fayları inceleme fırsatı bulacağız. 30 Ekim depreminden sonra son 2 yılda elde edilen tüm bulgu ve bilgiler kamuoyu ile 31 Ekim'de Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bir İzmir Deprem Çalıstayı'yla kamuoyuyla paylaşılacaktır dedi.

'FIRTINANIN SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR'

Jeofizik uzmanı, deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 4,2 büyüklüğündeki deprem 2020 Sisam Pamucak'ta uzantısı olan Keçi Kalesi düşümlü kırığı üzerinde oluşmuştur. Bu kırık geçmişte 7,2'ye dek depremler üretmiştir. Deprem fırtınası 15 kilometre boyunca gerginlik boşaltmaktadır. Fırtınanın sürmesi beklenmektedir. Ne var ki arkasından daha büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek güçtür. Olursa, en olası yer Ortaklar Germencik olarak beklenmektedir ifadelerini kullandı. (DHA)

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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA - Son Dakika

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