Aydın Kuşadası ilçesi 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi 'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Deprem, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın haberi... Kuşadası'nda korkutan deprem kamerada - Son Dakika

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