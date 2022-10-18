Aydın haberi... Kuşadası'nda korkutan deprem kamerada - Son Dakika
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Aydın haberi... Kuşadası'nda korkutan deprem kamerada

18.10.2022 13:46

Aydın 3. sayfa haberine göre Kuşadası'nda korkutan deprem kamerada Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuşadası'nda korkutan deprem kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın Kuşadası ilçesi 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.27 sıralarında 6,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi Son dakika haber: Park halindeki araca arkadan böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı Son dakika haber: Park halindeki araca arkadan böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA
Kaynak: İHA

Kuşadası, Deprem, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi... Kuşadası'nda korkutan deprem kamerada - Son Dakika

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