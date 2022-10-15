Aydın haberi! Nazilli polisinden kıraathaneye şok kumar baskını - Son Dakika
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Aydın haberi! Nazilli polisinden kıraathaneye şok kumar baskını

15.10.2022 12:12
Aydın haberi! Nazilli polisinden kıraathaneye şok kumar baskını

Aydın haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kıraathaneye gerçekleştirilen kumar baskınında 5 kişi suçüstü kumar oynarken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kıraathaneye gerçekleştirilen kumar baskınında 5 kişi suçüstü kumar oynarken yakalandı.

Nazilli Emniyeti halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre 14 Ekim Cuma günü akşam saatleri Turan Mahallesi'nde bir kıraathane kumar oynandığının bilgisi alan polis ekipleri kıraathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, masa etrafında oturan M.Ö, M.A, İ.E, A.D, M.Ö isimli 5 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Bir miktar para ve çok sayıda oyun pulunun yanı sıra M.A. isimli şahsın üst aramasında da bir adet tabanca ele geçirildi. Tabancanın Bozdoğan da görevli bir kolluk personeline ait olduğu ve geçtiğimiz Haziran ayında çalındığı tespit edildi. Kumar oynayan tüm şahıslara idari işlem uygulanırken, iş yeri sahibi ve tabanca bulunan şahsa adli işlem uygulandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi! Nazilli polisinden kıraathaneye şok kumar baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberi! Nazilli polisinden kıraathaneye şok kumar baskını - Son Dakika
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