Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yeni Mahallede icra edilen operasyonda " Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan " hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan A.D isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın haberi | Söke'de 8 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

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