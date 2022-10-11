Aydın haberleri | 23 ayrı suçtan aranan firari Söke'de yakalandı - Son Dakika
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Aydın haberleri | 23 ayrı suçtan aranan firari Söke'de yakalandı

11.10.2022 10:49
Aydın haberleri | 23 ayrı suçtan aranan firari Söke'de yakalandı

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın'da 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ekipler, 23 ayrı suçtan aranan hakkında 30 yıl 7 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şüpheliyi yakaladı. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A., Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberleri | 23 ayrı suçtan aranan firari Söke'de yakalandı - Son Dakika

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