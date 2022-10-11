Aydın haberleri! Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın haberleri! Aydın'da firari hükümlü yakalandı

11.10.2022 11:36
Aydın haberleri! Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın haberler... Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 30 yıl 3 ay 143 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 30 yıl 3 ay 143 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ayrı suçtan aranan M.A'nın Sazlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler M.A'yı yakaladı. Yapılan sorgulamada M.A'nın hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 143 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.A. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haberleri! Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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