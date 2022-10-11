Aydın haberleri! Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 30 yıl 3 ay 143 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 ayrı suçtan aranan M.A'nın Sazlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler M.A'yı yakaladı. Yapılan sorgulamada M.A'nın hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 143 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
M.A. işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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