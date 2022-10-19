Ekipler, M.D, F.B. ve B.Y'nin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke - Didim Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın haberleri | Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası - Son Dakika

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