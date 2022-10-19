Aydın haberleri | Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası - Son Dakika
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Aydın haberleri | Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

19.10.2022 11:08
Aydın haberleri | Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası

Aydın haberler... Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye 10 bin 596 lira idari para cezası verildi.

Aydın'da kaçak avcılık yapan 3 kişiye 10 bin 596 lira idari para cezası verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke - Didim Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, M.D, F.B. ve B.Y'nin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Takozsuz 3 av tüfeği ile avlanan hayvanlara el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 10 bin 596 lira idari para cezası uyguladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, Güncel, Son Dakika

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