Son dakika haberi: Efeler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Efeler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

08.10.2022 17:38

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.S'nin Umurlu Mahallesi'ndeki evinde, uyuşturucu satışı

yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeği Gece'nin de katıldığı aramada 500 gram esrar, 55 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S. emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. S.S'den uyuşturucu temin ettiği tespit edilen 3 kişiye de uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Narkotik, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Efeler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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