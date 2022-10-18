Aydın haberleri! Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Aydın haberleri! Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

18.10.2022 09:56
Aydın haberleri! Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Aydın yerel gündem haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi.

Erbeyli Mahallesi'nde Aydın- İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

İncirliova, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haberleri! Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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