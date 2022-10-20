Aydın haberleri... Didim'de devremülk dolandırıcılığı: 3 tutuklama - Son Dakika
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Aydın haberleri... Didim'de devremülk dolandırıcılığı: 3 tutuklama

20.10.2022 09:53
Aydın haberleri... Didim'de devremülk dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Aydın 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde devremülk sahiplerini dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde devremülk sahiplerini dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de devremülkleri olan şahısları arayan çete üyeleri devremülkleri yüksek fiyatlara satabileceklerini söyleyerek mülk sahiplerini bilgisi dışında hesaplarından para çekti. Dolandırıcı çete üyeleri bu yöntemle bir devremülk sahibinden 99 bin TL bir diğer devremülk sahibinden de 75 bin TL hesaplarından çekti. Olaydan şüphe duyan devre mülk sahipleri durumu polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile olayla ilgili başlattığı çalışmada bir mülk sahibinin 75 bin TL'sini kurtarırken, diğer hesaptan çekilen 99 bin TL ise şüpheliler tarafından çekildiğini tespit etti. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri çete üyeleri L.K., M.T., A.A., A.K. ve F.İ. adlı şüphelileri göz altına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinden M.T., A.A. ve F.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberleri... Didim'de devremülk dolandırıcılığı: 3 tutuklama - Son Dakika

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