Aydın haberleri! Didim'de televizyon hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Aydın haberleri! Didim'de televizyon hırsızı tutuklandı

20.10.2022 10:34
Aydın haberleri! Didim'de televizyon hırsızı tutuklandı

Aydın haberleri... Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden TV çalan hırsız emniyet güçlerince yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden TV çalan hırsız emniyet güçlerince yakalandı. Olayla ilgili göz altına 3 şüphelinden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Altınkum Mahallesi 256 sokak üzerinde bir evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Emniyet güçleri olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameralarını incelendi. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen B.S'nin evinin müştemilatında bir adet televizyon bulan emniyet güçleri televizyon ile iki adet kumandaya el koydu. Olayla ilgili yapılan teşhis çalışması neticesinde şüpheliler B.S, D.V ile O.D göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Altınkum, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberleri! Didim'de televizyon hırsızı tutuklandı - Son Dakika

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