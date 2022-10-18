Aydın haberleri: Kuşadası'nda 4.2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Aydın haberleri: Kuşadası'nda 4.2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

18.10.2022 14:12
Aydın haberleri: Kuşadası'nda 4.2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Aydın habere göre Ege Denizi'nin Kuşadası Körfezi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi. 4.1 ve 4.2 şiddetindeki depremler İzmir'den de hissedildi.

Ege Denizi'nin Kuşadası Körfezi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi. 4.1 ve 4.2 şiddetindeki depremler İzmir'den de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.27'de meydana gelen depremlerden ilki yerin 5.9 kilometre derinliğinde ve 4.2 şiddetinde, saat 13.29'da meydana gelen ikincisi ise 6,3 kilometre derinlikte, 4.1 şiddetinde ölçüldü.

Ege Denizi'nin Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremler, Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nin yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın haberleri: Kuşadası'nda 4.2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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