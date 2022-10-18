Aydın haberleri: Kuşadası'nda 4.2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

AFAD 'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.27'de meydana gelen depremlerden ilki yerin 5.9 kilometre derinliğinde ve 4.2 şiddetinde, saat 13.29'da meydana gelen ikincisi ise 6,3 kilometre derinlikte, 4.1 şiddetinde ölçüldü.

Ege Denizi 'nin Kuşadası Körfezi 'nde peş peşe iki deprem meydana geldi. 4.1 ve 4.2 şiddetindeki depremler İzmir 'den de hissedildi.

Kaynak: ANKA

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