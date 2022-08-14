Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 06.24'te merkez üssü Kuşadası Körfezi 'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem, kentte panik oluşturdu. AFAD verilerine göre, deprem 7.0 kilometre derinliğinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Kentte deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın haberleri... Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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