KUŞADASI'NDA KADINLAR, İRANLI MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNÜ PROTESTO ETTİ - Son Dakika
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KUŞADASI'NDA KADINLAR, İRANLI MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNÜ PROTESTO ETTİ

27.09.2022 22:53

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir grup; İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini'nin hayatını kaybetmesini dans edip, saç kazıtma eylemiyle protesto etti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir grup; İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Masha Amini'nin hayatını kaybetmesini dans edip, saç kazıtma eylemiyle protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından bu ülkede başlayan protestolar, dünya geneline sirayet etti. Kuşadası'nda da İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda toplanan Kuşadası Kadın Platformu üyesi kadın grubu ile iranlı kadınlar, Mahsa Amini'nin fotoğraflarını ve çeşitli pankartlar taşıyıp sloganlar atarak olayı protesto etti.

SAÇLARINI KAZITTI

Konuşmaların ardından sanatçı Burçin Orhon, 'Masha'ya ağıt' ismini verdiği bir dans gösterisi yaptı. Kuşadası'nda yaşayan İranlı bir kadın da önce saçlarını makasla kesti, ardından Erkekler saçlarını kazıtıyorsa, kadınlar da kazıtır. Kadın erkek eşittir? diyerek saçlarını makine ile traş etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mahsa Emini, Kuşadası, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA KADINLAR, İRANLI MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNÜ PROTESTO ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUŞADASI'NDA KADINLAR, İRANLI MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNÜ PROTESTO ETTİ - Son Dakika
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