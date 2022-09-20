KUŞADASI'NDA YELKENLİ TEKNE FIRTINADA KARAYA OTURDU - Son Dakika
Üye Girişi

KUŞADASI'NDA YELKENLİ TEKNE FIRTINADA KARAYA OTURDU

20.09.2022 20:52

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakıtı biten yelkenli tekne rüzgarda sürüklenerek karaya oturdu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakıtı biten yelkenli tekne rüzgarda sürüklenerek karaya oturdu. Yan yatan teknedeki üç kişi denize atlayarak kurtuldu.

Marmaris Limanı'na kayıtlı, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Tangerina isimli yelkenli tekne saat 18.30 sıralarında Kuşadası'na doğru seyrederken, Milli Park açıklarında yakıtı bitti. Teknede bulunan 3 kişi şiddetli rüzgar nedeniyle olduğu yere demir atamayınca, Sahil Güvenlik ve Güzelçamlı barınağından yardım istedi. Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sürüklenen tekne Kuşadası Nazilli Sitesi önünde karaya oturarak yan yattı. Teknedeki üç kişi atlayarak kurtulurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Fırtınanın dinmesinden sonra yelkenli tekne ile ilgili kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuşadası'nda temaslarda bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kuşadası'nda temaslarda bulundu Aydın gündem haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun, Kuşadası'nda incelemelerde bulundu Aydın gündem haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun, Kuşadası'nda incelemelerde bulundu
Kaynak: DHA

Marmaris, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA YELKENLİ TEKNE FIRTINADA KARAYA OTURDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: KUŞADASI'NDA YELKENLİ TEKNE FIRTINADA KARAYA OTURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement