Marmaris Limanı'na kayıtlı, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Tangerina isimli yelkenli tekne saat 18.30 sıralarında Kuşadası'na doğru seyrederken, Milli Park açıklarında yakıtı bitti. Teknede bulunan 3 kişi şiddetli rüzgar nedeniyle olduğu yere demir atamayınca, Sahil Güvenlik ve Güzelçamlı barınağından yardım istedi. Şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sürüklenen tekne Kuşadası Nazilli Sitesi önünde karaya oturarak yan yattı. Teknedeki üç kişi atlayarak kurtulurken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Fırtınanın dinmesinden sonra yelkenli tekne ile ilgili kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Marmaris, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KUŞADASI'NDA YELKENLİ TEKNE FIRTINADA KARAYA OTURDU - Son Dakika

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