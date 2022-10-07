Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çaphasan Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında " Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Kullanmak" ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma " suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (D.D) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın haberleri: Nazilli'de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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