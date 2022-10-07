Aydın haberleri: Nazilli'de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın haberleri: Nazilli'de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

07.10.2022 12:13
Aydın haberleri: Nazilli'de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çaphasan Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında " Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Kullanmak" ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma " suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (D.D) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı 21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberleri: Nazilli'de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberleri: Nazilli'de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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