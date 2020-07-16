Aydın hafta sonu serinliyor - Son Dakika

Aydın hafta sonu serinliyor

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda termometrelerin 52 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların düşeceği belirtildi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda termometrelerin 52 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıkların düşeceği belirtildi.

Bugün saat 09: 00 itibariyle güne 24 derece ile başlayan Aydın'da sıcaklığın en fazla 33 dereceye kadar yükseleceği belirtilirken Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Erken Uyarı ve Tahmin Merkezi önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamada; 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 20 ile 36 derece arasında olacağı, 18 Temmuz Cumartesi günü ise 21 ile 35 derece arasında olacağı, 19 Temmuz Pazar günü ise 22 ile 34 derece arasında olacağı 20 Temmuz pazartesi günü ise 21 ile 36 derece arasında olacağı belirtildi. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın hafta sonu serinliyor - Son Dakika
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15:43
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15:41
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