Aydın: "Halkımıza hizmetkâr olmaya geldik" - Son Dakika

Aydın: "Halkımıza hizmetkâr olmaya geldik"

24.03.2021 14:55
Aydın:

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Biz makama değil, halkımıza hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Biz makama değil, halkımıza hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, maksatlarının halka hizmet olduğunu ifade ederek, "Halkın derdiyle dertlenmeye, mutluluklarına ortak olmaya geldik. Bizim için halkımız başımızın tacıdır. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı ayrı tutmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü asla vermedik. Gece gündüz demeden halkımızın emrindeyiz. İlçemize hakimiz, meselelerin çözümü için buradayız. Bahane üretmek bizim işimiz değil, bu halka en iyi hizmet için yapılması gererken her şeyi yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Davut Aydın, "Halkımız bizlere sosyal medyanın haricinde gerek telefonla, gerekse bizleri ziyaret ederek her daim gönül rahatlığı ile ulaşabilir. Onlar gelemez ise biz onlara seve seve gideriz. Kimseye küskünlüğümüz yok, yeter ki ortak sevdamız Yenişehir olsun" dedi. - BURSA

Aydın: Halkımıza hizmetkâr olmaya geldik
Aydın: Halkımıza hizmetkâr olmaya geldik

Davut Aydın, Yenişehir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aydın: 'Halkımıza hizmetkâr olmaya geldik' - Son Dakika


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