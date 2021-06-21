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Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu - Son Dakika

Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu

21.06.2021 18:22
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğiyle başlatılan 'Aydın Çıldır Havaalanı'nın Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğiyle başlatılan 'Aydın Çıldır Havaalanı'nın Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Çıldır Havaalanı konusu bizim için milli meseledir" dedi.

Aydın'da havaalanı yapılması şartı ile 1956 yılında 500 dönüm arazisini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü'ne şartlı olarak bağışlayan Mustafa Çıldır'ın ailesi 3 kuşaktır bağışladıkları arazinin havaalanı olarak kullanılması için mücadele veriyor. Çıldır ailesinin havaalanı mücadelesine destek olan Aydın'daki kurum, oda, borsa ve sivil toplum örgütleri Aydın'da havaalanının sivil uçuşlara açılması için çabalıyor. Bu kapsamda daha önce birçok girişimde bulunan Aydın Ticaret Odası öncülüğünde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteği ile 'Aydın Çıldır Havaalanı'nın Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında oluşturulacak rapor kamuoyu ile paylaşılacak ve Aydınlıların havaalanı talebi rakamsal verilere dayandırılacak.

Aydın Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda proje için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Hakan Ülken havaalanının sivil uçuşlara açılması gerektiğini ifade etti. Tüm Aydınlıların bu konuyu milli mesele haline getirdiğini ifade eden Ülken, "Aydın Ticaret Odası olarak çok ciddi bir rapor hazırlamıştık. Bu raporun hazırlanmasında Aydın'daki tüm oda ve borsaların emeği var. Bu konuyu milli mesele haline getirerek farkındalık oluşturduk. Çıldır ailesi de bu konuyu sahiplendi ve onlar da çabalarını halen daha sürdürüyorlar. Bilimsel verilere, devletin resmi kaynaklarına dayanan bir raporu daha önceden kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugünden itibaren yolcu trafiği ile, havaalanının yapı maliyeti ile, dünyadaki ve ülkemizdeki emsalleri ile mukayeseleri ile tam anlamıyla çok yetkin bir ekip tarafından bu rapor hazırlanacak. Niye şurada var, burada var bizde yok değil, bizde de olsun her ne şartta olursa olsun diye değil, bizde bu bir ihtiyaç, Aydın ve ülke ekonomisi için bir gereklilik ve biz kalkınmanın bir şekilde lojistikle çok ciddi irintili olduğunu bilen reel kesimin özel sektör temsilcileri olarak sosyal bir proje değil, ekonomik bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada bugüne kadar siyasiler çok ciddi çabalar gösterdiler, göstermeye de devam ediyorlar. Hepsine şimdiye kadar gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederken, bu isteğin daha da artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ülken konuşmasının sonunda son Başbakan Binali Yıldırım'ın son mitingini yaptığı il olan Aydın'daki "Aydın Çıldır Havalanını faaliyete geçireceğiz, hayırlı uğurlu olsun" sözlerini hatırlattı.

"Milletvekillerimiz ilimize gelen her bakana havaalanı konusunu paylaşıyorlar"

Aydın'ın en önemli konularından birisinin de Çıldır Havaalanının sivil yolcu trafiğine açılması olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Milletvekillerimiz her zaman bu konudaki hassasiyetlerini ilimize gelen her bakanımızla paylaştılar. Başta Aydın Ticaret Odası olmak üzere tüm oda, borsa ve sivil toplum örgütlerimiz de bu konuda duyarlı. Yerel yönetimlerimizde de yine aynı şekilde bu konu ile ilgili konuları fırsat buldukları her alanda gündeme taşıyarak havaalanının aktif hale gelmesi hususunda istekli olduklarını belirttiler. Araziyi bağışlayan Çıldır ailesi de bu konuda istekli ve hatta yeni ihtiyaç varsa bir miktar daha arazi bağışlamaya hazır olduklarını beni de bizzat ziyaret ederek ifade ettiler" diye konuştu.

"Rakamsal verilere dayanacak olan fizibilite raporu elimizi güçlendirecek"

Rakamsal verilere dayanacak olan fizibilite raporunun Aydınlıların elini güçlendireceğini kaydeden Vali Aksoy, "Duygusal olarak 'Aydın'da havaalanı açılsın' dememiz gayet doğal, olması gereken taleplerden biri gibi. Ancak bunu dile getirirken ayakları yere basan sağlıklı verilere dayanan yeni bir dosyaya ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bu konuda da Aydın Ticaret Odası Başkanımız Hakan bey ile istişare içerisinde olarak bu alanda da yeni bir çalışma yapma kararı aldık. İzmir'den şu kadar yolcu Aydınlı sözümüzü varsayımlar üzerinden değil rakamsal verilere dayanarak ortaya koyalım, buradan ne kadar mal ihraç edilebilir? Burası bizim için bir havalimanı olması bakımından yeterli bir kapasiteye sahip midir? değil midir? gibi bir çok veriyi tek bir dosyada buluşturabileceğimiz bir çalışma yapmamızın yararlı olacağı kanaatimiz oluştu. Güney Ege Kalkınma Ajansımız da bu konuda bir fizibilite çağrısına çıktık. Bu çağrıya da başvuruyu ilgili kurumlarla ortaklaşa bir şekilde Aydın Ticaret Odası yaptı. Biz de GEKA yönetim kurulu olarak uygun görüp bu süreci başlattık. Bu bağlamda Aydın'da havaalanının yaşama geçirilmesi için gerçekçi verileri toplama hedefimiz var. İnşallah bu çalışmamız bu verileri ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Aydın'da bu konuda fikir birliği var"

Aydın Valisi Aksoy, Aydınlıların Çıldır Havaalanı'nın sivil uçuşlara açılması yönünde fikir birliği içerisinde olduğunu belirterek şöyle devam etti;

"Aydın'da 1 milyon 119 bin nüfusu ile Türkiye'nin 20'nci büyükşehri. Tarımsal potansiyeli Türkiye'de en yüksek olan illerin başında geliyor. Turizm potansiyeli de oldukça yüksek olan bir il. Böylesine önemli bir ilde havalimanının varlığı hepimizin arzusu. Bunu dile getirirken bunu böyle genel ifadelerle değil bunun içerisini daha net bir şekilde doldurarak bu talebimizi daha sağlıklı bir şekilde ifade etmek adına bu çalışmayı başlattık. Temennimiz güzel bir çalışma ortaya çıkması ve bu talebimizi destekleyecek verilere ulaşabilmemiz. Bunu da sağlayabilirsek bu talebimizi çok daha sağlıklı ve daha gür bir şekilde ifade etme fırsatı da bulmuş olacağız. Bu çalışmayı ben de il valisi olarak çok önemsiyorum. Aydın'da bu konuda da fikir birliği var. Farklı siyasi görüşlere mensup kişilerin de, farklı sivil toplum örgütlerinin de, kısacası Aydın'da yaşayan herkesin ortak arzusu."

Konuşmaların ardından proje uzmanı Dr. İsmail Çağrı Özcan, havaalanının yolcu trafiğine açılması fizibilite projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalardan bahsetti.

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Yunus Şahin, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, havaalanı için arazi bağışında bulunan Çıldır ailesini temsilen Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı. - AYDIN

Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu

Güney Ege, Türkiye, Borsa, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu - Son Dakika Ekonomi


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