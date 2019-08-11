AYDIN HAYVANSEVERLER, KİMSESİZ ÇOCUKLARI BİSİKLETLE SEVİNDİRDİ

Aydın'da sokak hayvanları için yaptığı farklı projeler ile bilinen hayvansever Fırat Sert, bu kez de kimsesiz çocuklar için sosyal medyadan bisiklet kampanyası başlattı.

Aydın'da sokak hayvanları için yaptığı farklı projeler ile bilinen hayvansever Fırat Sert, bu kez de kimsesiz çocuklar için sosyal medyadan bisiklet kampanyası başlattı. Hayvanseverlerden yoğun ilgi gören kampanyada ülkenin çeşitli illerinden gelen toplam 20 bisiklet, Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara bayramda teslim edildi.

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, arkadaşı Nihal Güven Çakır'ın da desteğini alarak kimsesiz çocuklar için bir kampanya yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyada Aydın Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara hediye etmek için bisiklet istendi. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren hayvanseverler, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 20 adet bisiklet yolladı. Toplanan bisikletler, Kurban Bayramı arifesinde Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara hediye edildi. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, bayrama da mutlu girdi. Bisikletlerin üzerlerine ise çocukların sokak hayvanlarına daha duyarlı davranması için, Bu bisikleti sana Kahve yolladı. Kahve ve bizler sokaklarda yaşayan kimsesiz hayvanlarız, Bu bisikleti sana arkadaşım Gofret ile ben yolladık. O benim en iyi dostum yazılı notlar eklendi.

'SOKAK HAYVANLARI YOLLADI'

Hayvansever Fırat Sert, kimsesiz çocuklar için yaptıkları kampanyayı şöyle anlattı

Biz her yıl sokak hayvanları için mücadele edenler olarak, Ramazan ve Kurban Bayramlarında da kimsesiz çocuklar için de bir şeyler yapıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da geçen yıl hizmete açılan Aydın Valiliği Çocuk Evi'nde kalan kimsesiz çocuklara ben ve arkadaşım Nihal Güven Çakır ile birlikte tüm arkadaşları sosyal medya üzerinden kampanya başlatık, organize ettik. Sosyal medyadan duyan tüm hayvanseverler kampanyaya büyük ilgi göstererek yurdun çeşitli illerinden bisiklet alıp bize yolladı. Bize verilen listede 19 çocuk vardı ama biz 20 bisiklet ayarladık. Ancak 3 tane daha bisiklet gelecek. Onları da geldiğinde teslim edeceğiz. Bu bisikletleri Ali Bey, Mehmet Bey veya Hatice Abla değil de sokak hayvanları yolladı. 'Sokaklarda yaşayan kimsesiz kedi, köpek gibi hayvanlar yolladı' diyerek üzerine notlar ekledik. Amacımız çocukların hayvanlara karşı duyarlılıklarının daha da artmasını sağlamak.

Hayvansever Nihal Güven Çakır da, Ben de arkadaşımı yaptığı projelerde her zaman gönülden destekledim. Bundan sonra da ömrüm yettiğince destek vererek bunun arkasında olacağım dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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