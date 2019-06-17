Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında kullandırılan kredilerde yüzde 2...
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Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında kullandırılan kredilerde yüzde 2 kefalet komisyonu dışında hiçbir masraf alınmayacak.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:52 Kaynak: AA
: "Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında kullandırılan kredilerde yüzde 2 kefalet komisyonu dışında hiçbir masraf alınmayacak."
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